Notícias Pettersen minimiza impacto político de posse em Goiânia

Valéria Pettersen (MDB) tomou posse ontem como secretária de Relações Institucionais de Goiânia e minimizou o impacto político desta decisão no relacionamento com seu partido. Na quinta-feira (29), o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (MDB), disse que aconselhou a correligionária a não assumir a pasta por causa do rompimento da cúpula emedebista com o prefeito ...