Notícias Pela 1ª vez na gestão Caiado, não há previsão de déficit Para o ano que vem, Estado fixou a despesa no mesmo valor da receita, o que aponta para cenário de equilíbrio; montante supera em R$ 8,6 bilhões a previsão para 2021

Concursos públicos, pagamento de progressões e promoções a servidores, construção de moradias, programas sociais e pavimentação de rodovias estão entre as áreas que devem receber investimentos do governo de Goiás em 2022. É o que afirma o líder do Governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto (MDB). O valor a ser destinado para concretizar o plano deve ser ...