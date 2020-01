Notícias Pedido de espera pela PEC Paralela

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado de Goiás (Sindipúblico), Nylo Sérgio José Nogueira Junior, informa que o pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da PEC da Previdência e, consequentemente, da emenda resultante dela, foi apresentando pelo sindicato porque entendem que para normatizar qualquer matéria que seja previdenc...