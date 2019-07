Notícias Pedaço de bolo muda história de família Antônio Carlos Ferreira da Silva só teve tempo de comprar uma fatia da guloseima para comemorar aniversário da filha Emanuelly, de 5 anos. Gesto repercutiu nas redes sociais

Às 6h30 do último dia 17, quando Emanuelly Fayad fez 5 anos, o pai dela, o pedreiro Antônio Carlos Ferreira da Silva, de 28 anos, saiu de casa e preferiu não acordar a menina. Prometeu à esposa Larissa Fayad que voltaria na hora do almoço, como era de costume, e daria os parabéns para a filha. Mas o serviço que fazia no dia estava atrasado e ele precisava correr para rec...