Notícias ‘Partido tem que cumprir o seu papel’, diz Daniel

Ontem, durante o programa Jackson Abrão Entrevista, do jornal O POPULAR, o presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, disse que o partido continua cumprindo o papel de oposição ao governador Ronaldo Caiado (DEM). O emedebista também afirmou que é cedo para definir alianças para 2022, em especial sobre uma possível aproximação de seu partido e do Republicanos, do prefeito de ...