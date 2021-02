Notícias Para aumentar produção em Anápolis, Caoa contrata 150 Grupo planeja cinco lançamentos neste ano e deve abrir mais vagas na unidade em Goiás, além de investir em novas lojas e serviços

Depois de encerrar o ano de 2020 com crescimento de 35% de participação no mercado, a Caoa Chery anunciou a criação de 150 novos postos de trabalho em sua unidade de Anápolis (GO), que passa a ter 1.650 funcionários. O aumento da mão de obra faz parte do investimento de R$ 1,5 bilhão, anunciado pela companhia no ano passado, e vai atender a um incremento da produção. ...