Notícias Para Adriana, 2º turno é outra campanha

Em terceiro lugar na disputa pelo Paço Municipal, segundo pesquisas, Adriana Accorsi (PT) afirma que a pandemia e suas consequências devem continuar dando o tom da campanha no segundo turno. A candidata concentrou as críticas veiculadas em sua propaganda eleitoral no senador Vanderlan Cardoso (PSD), destacando a ligação do pessedista com o presidente Jair Bolsonaro (sem ...