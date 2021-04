Notícias Pandemia força desconto em aluguel de imóvel comercial em Goiás Com muitas lojas fechando as portas, impactos de restrições sobre atividade do locatário são considerados na hora de renovar o contrato

As restrições impostas pelos decretos de isolamento social, que obrigaram muitas empresas a fechar as portas, deixaram a renegociação de contratos de locação de imóveis comerciais bem mais acirrada. Com muitos lojistas em dificuldade, além da estrutura e da localização do imóvel, locadores e imobiliárias já consideram também os impactos sofridos por cada segmento na ...