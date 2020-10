Notícias Pandemia afeta até decorações

A decoração de Natal do Buriti Shopping terá mudanças devido a pandemia do coronavírus, já que a maior preocupação é continuar seguindo os protocolos da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Para manter distanciamento social e evitar aglomerações, o centro de compras adotará decorações aéreas e luzes externas. A responsabilidade social será o grande mote do ...