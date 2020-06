Notícias Pandemia afasta 479 mil do trabalho em Goiás Pesquisa do IBGE mostra que 15,4% dos trabalhadores goianos foram afastados em maio por causa do isolamento social e mais da metade deles deixou de receber remuneração

As medidas de isolamento social para evitar a proliferação do coronavírus impactaram fortemente o mercado de trabalho em Goiás e no Brasil. Em maio, 479 mil pessoas ainda estavam afastadas do trabalho por causa da pandemia, o equivalente a 15,4% da população ocupada no Estado, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Covid-19, divulgada ontem pelo IBGE. Mais...