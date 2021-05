Notícias Paço dobra valor da gratificação dos servidores de Goiás para R$ 6,3 mil Benefício, que foi elevado de R$ 3.180 para R$ 6.360, é condicionado ao cumprimento de regras previstas em contrato; evento para assinatura de 14 contratos foi cancelado de última hora nesta sexta-feira (30)

A Prefeitura de Goiânia dobrou o valor do teto da Gratificação por Desempenho Institucional (GDI), paga a servidores, de R$ 3.180 para R$ 6.360. O benefício é condicionado ao cumprimento de regras previstas em um contrato de resultados (com metas individuais e coletivas a serem alcançadas) firmado entre os titulares dos órgãos municipais e o chefe do Executivo. O aumento foi instit...