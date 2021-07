Notícias Outras usinas podem ter problemas que afetam sua disponibilidade

Apesar de não ser a maior, a Usina Xavantes tem hoje um maior índice de disponibilidade para geração de energia porque outras que são acionadas no País podem ter problemas técnicos ou ambientais no momento. Outras usinas de médio a grande porte no Estado também não estão operando atualmente. De acordo com o Operador Nacional do Sistema (ONS), o País registrou a pior ...