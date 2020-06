Notícias Oposição critica silêncio de Caiado no caso Rodney Talles Barreto (PSDB) entregou ontem pedido para instalar CPI do Grampo na Casa; deputados também criticaram permanência de Marcos Cabral no governo

Os deputados que fazem oposição ao governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa criticaram o silêncio do chefe do Executivo diante das polêmicas envolvendo o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), Rodney Miranda. Levando em consideração as constantes críticas do governador a casos de corrupção e discurso sobre compliance em sua administração, ...