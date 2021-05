Notícias Oposição aponta erros em projeto que aliena 57 imóveis do Estado em 30 cidades de Goiás Segundo deputados, proposta do Executivo localiza imóveis em cidades erradas; CCJ aprovou ontem voto em separado do líder do Governo, que rejeitou emendas de três parlamentares

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou nesta quarta-feira (5) o voto em separado do líder do Governo, Bruno Peixoto (MDB), que rejeitou emendas propostas por Humberto Teófilo (PSL), Antônio Gomide (PT) e Karlos Cabral (PDT) no projeto do governo de Goiás que aliena 57 imóveis de propriedade do Estado espalhados por 30 municípios. ...