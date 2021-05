Notícias ONG oferece 300 vagas em Tecnologia da Informação para jovens negros no Brasil Projeto Educafro Tech proporciona bolsas para treinamento de desenvolvedores de TI, depois encaminhados a grandes empresas

Jovens negros que se interessam por tecnologia podem ter uma boa oportunidade para ingressar no mercado de trabalho com uma boa remuneração. A Educafro Tech tem, hoje, 300 vagas abertas para desenvolvedores de Tecnologia da Informação (TI) com salário de R$ 5 mil mais benefícios. Para aprender a trabalhar no ramo e concorrer a uma destas vagas, o jovem pode fazer uma ...