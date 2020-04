Quais são os possíveis reflexos da pandemia do coronavírus na economia brasileira?

É uma situação devastadora. Acho que o efeito sobre a economia é generalizado. Acho que todos setores, praticamente, vão sofrer, tanto que a gente esperava um crescimento da economia brasileira este ano em torno de 2%, e agora a gente espera uma queda do PIB da mesma ordem. Passa de uma situação de crescimento para uma situação de recessão.

Qual sua avaliação quanto às medidas restritivas de circulação de pessoas e funcionamento de empresas ante o atual cenário?

São necessárias. A ciência nos ensina isso e não tem outra alternativa. Eu sou firmemente um apoiador das medidas de distanciamento social. O que eu acho que se tem que ter cuidado e isso, tanto do lado do governo federal, tanto dos governos estaduais e municipais, é que você tem que preservar algumas atividades essenciais, como as relacionadas a cadeia de alimentos, toda a cadeia logística, a cadeia de transporte, porque isso é necessário até para te ajudar na crise epidêmica.

Em pronunciamento em cadeia nacional na semana passada, o presidente Bolsonaro criticou medidas de isolamento social apontando o risco desta ação para economia. No fim de semana, ele chegou a circular por alguns comércios. Como avalia este posicionamento?

Totalmente equivocado. Acho que quem tem preocupação com a economia, e acho que a preocupação é legitima, tem que adotar medidas para mitigar os problemas trazidos pelo distanciamento social, que é fundamental no combate a pandemia. É o que muitos países têm feito, de amparar os mais necessitados, os que vão ficar desempregado, as empresas que precisam de certo alívio para preservar empregos. Os governos, inclusive o brasileiro, têm instrumentos para mitigar esses problemas. E diga-se de passagem, as medidas que o governo federal tem tomado, essas medidas estão certas. Acho que o presidente está causando um grave equívoco o que ele está fazendo, mas a gente vê medidas positivas do lado do Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Banco Central, etc. É uma coisa até meio assim, contraditória, mas o governo tem reagido até com instrumentos interessantes, tem inclusive tido apoio do Congresso nisso. Mas de fato essa postura do presidente eu acho que é equivocada e acho que a grande maioria da população tem o mesmo sentimento, de que o presidente não está do lado certo nessa questão.

Em contraponto, em Goiás, por exemplo, o governador Ronaldo Caiado tem defendido o isolamento social para conter a propagação do coronavírus, o que, consequentemente, tem mantido empresas consideradas de atividades não essenciais fechadas. Qual sua avaliação de ações governamentais nesse sentido?

Acho que a postura dos governadores no geral, em particular do governador Caiado, absolutamente correta. Eu respeito muito e acho que as pessoas têm que respeitar a ciência, o que a ciência diz. Essa ideia de que a terra é plana, que vacina faz mal, isso tudo são ideias absolutamente acientíficas, irracionais. Então, tem certas medidas que se defendem aí no meio dessa pandemia que não tem base científica nenhuma. Eu acho que o distanciamento social, eu não sou epidemiologista, médico e tal, mas respeito o que eles dizem, mostra que hoje não tem muita alternativa. A Organização Mundial de Saúde, a maioria dos governos, até o próprio Donald Trump, que é, vamos dizer assim, um modelo para o Bolsonaro, age nessa direção. Então assim, eu não consegui encontrar nenhuma racionalidade nessa atitude do presidente, enfim, acho que é totalmente equivocado, e tomara que ele de fato esteja mudando de opinião. Espero que sim, vamos ver.

Há medidas que podem ser adotadas no sentido de aliviar os prejuízos econômicos resultantes do coronavírus? Quais as principais?

Dadas as condições do Brasil se tem um volume bastante grande de estímulos que foram aprovados. Desde essas garantias para linhas de crédito para ajudar as empresas a pagar a folha de pagamento, os R$ 600 para as famílias que ficaram sem renda, essa medida agora do seguro-desemprego, uma série de adiamentos de pagamentos de impostos, tem uma série de medidas aí anunciadas e que estão sendo colocadas em prática. Acho que o governo está agindo em direção certa. Acho que o grande desafio agora é o desafio de execução. É o desafio de como fazer com que essas medidas cheguem onde devem chegar, e sejam implementadas tempestivamente. Outro desafio que acho é o desafio de coordenação. Num país que é uma federação como o Brasil, e onde os Estados e municípios têm responsabilidades muito fortes em termos de saúde e de mobilidade e tal, é preciso ter um alto grau de coordenação. Outra questão também que coloco é que, ao mesmo tempo em que você tem que adotar as medidas de maneira tempestivas, tem que ter aquela flexibilidade para ir adotando novas medidas, a medida que a crise vai se desenrolando. Ninguém tem uma bola de cristal para saber exatamente quais serão os prejuízos finais que essa crise pode trazer.

E qual seria a participação de governos estaduais e do governo federal nessa possível adoção dessas medidas?

Acho que Estados e municípios e governo federal têm responsabilidade. Agora é bom reconhecer que embora a situação do governo federal não seja tranquila do ponto de vista fiscal, do ponto de vista das contas públicas, deve ser reconhecido que o governo federal tem uma capacidade muito maior que Estados e Municípios para fazer gastos extraordinários neste momento. Então, evidentemente, cabe ao governo federal assegurar que os recursos estejam disponíveis para Estados e municípios para que eles possam fazer o combate à pandemia.

E de onde poderia vir os recursos para essas ações?

O dinheiro vem do governo através do aumento do endividamento público. É assim no Brasil, e é assim no resto do mundo. O que coloca de responsabilidade sobre os políticos eleitos, sobre os governos quando a crise terminar? A necessidade de passar reformas fiscais, estou falando muito especificamente do governo federal, mas não apenas ele, para poder reequilibrar o orçamento e buscar ao longo do tempo, reduzir esse endividamento extraordinário que foi resultante desse combate a pandemia.

Em todo o seu tempo de atuação na área econômica já havia presenciado alguma outra situação que se assemelha à preocupação ante a pandemia do coronavírus?

Acho que essa crise é totalmente diferente das anteriores. Última grande crise global que a gente teve foi a de 2008-2009, mas foi uma crise financeira, basicamente que repercutiu sobre o setor real da economia. Agora nós temos uma situação em que a crise é do setor real, que repercute sobre o setor financeiro. Tem muita diferença dessa crise para as anteriores, mas tem algo que eu acho que é comum, que é a necessidade de uma atuação firme dos governos para evitar aí um agravamento da crise e a sua extensão no tempo. Ou seja, vale mais a pena você intervir de uma maneira mais incisiva, mais forte, mais presente, do que tomar medidas aí de que vou empurrando com a barriga a situação, não reconhecer a gravidade da crise, etc, uma postura meia negacionista, achar que está tudo muito bem, que é uma ‘gripezinha’, acho que isso cobra um custo muito grande nessa crise, como cobrou em outras crises.