Notícias Novo aplicativo de transporte vai operar em Goiânia e região UP Trip, plataforma nacional, será lançado no dia 15 em todo País, com promessa de taxas menores a motoristas e corridas mais baratas aos passageiros

Um novo aplicativo de transporte chega ao mercado brasileiro na próxima segunda-feira, dia 15, prometendo vantagens extras para motoristas e passageiros. O UP Trip, plataforma de transportes 100% nacional, passará a operar simultaneamente em todas as regiões do País. O novo app chega ao mercado anunciando uma taxa de cobrança fixa de 15% para os motoristas parceiros ...