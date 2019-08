Notícias Nova linha de crédito deve impulsionar o mercado de imóveis Caixa lança modalidade de financiamento imobiliário que atualizará saldo devedor pelo IPCA; setor comemora e fala em elevação no número de lançamentos

A nova linha de financiamento habitacional com atualização do saldo devedor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que será lançada hoje pela Caixa Econômica Federal, deve incrementar o número de empreendimentos lançados no mercado. Essa é a expectativa de representantes do setor imobiliário goiano por conta da redução do custo nesta nova modalidade...