Notícias Negócio social tende a se expandir na crise

Contribuir, com inovação, para solucionar problemas sociais pode ser um bom negócio no sentido de empreender com sucesso. O primeiro passo é identificar um problema real e criar uma solução para ele, orienta Alexandre Andrade, consultor em Design de Serviço do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com MBA em empreendedorismo e inovação pelo Ipog....