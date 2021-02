Notícias “Não existe vitória sem dor” O Mestre das Conquistas conta a trajetória de Amarildo Gonçalves Pires. O executivo do mercado financeiro e agropecuarista hoje se orgulha de ter começado a trabalhar com apenas 6 anos de idade para ajudar a família

A trajetória de Amarildo Gonçalves Pires foi contada no documentário O Mestre das Conquistas, dirigido pelo jornalista Marcos Gomes. O executivo do mercado financeiro e agropecuarista hoje se orgulha de ter começado a trabalhar com apenas 6 anos de idade para ajudar a família. Vendia sabão e doces pelas ruas de Bela Vista de Goiás e, aos 7 anos, ele mesmo comprou seus ma...