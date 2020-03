Notícias Mudança de foco no negócio

A dificuldade de ampliar o uso de resíduos do agronegócio para geração de energia, segundo a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), está principalmente no fato de que o foco dos negócios não é energético. O que muda quando há aplicação de parte do produto principal, como é o caso da produção de etanol com mercado de 40 anos. Por isso, o setor sucroalcooleiro sai na frente n...