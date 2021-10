Notícias MP dá início a apuração de cargos criados na Câmara Procedimento foi aberto após O POPULAR mostrar que a Casa aprovou a criação de 253 postos, com impacto de R$ 974 mil por mês, por meio de emenda em projeto que eleva verba de gabinete

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) instaurou uma notícia de fato para apurar a criação de 253 novos cargos comissionados na Câmara de Goiânia. Segundo o órgão, o documento foi encaminhado para ser distribuído a uma das promotorias de Justiça com atribuição na defesa do patrimônio público da capital, e foi instruído com base em reportagem publicada pelo POPULAR so...