O movimento de clientes em lojas, shoppings, bares e restaurantes nos últimos dois dias em Goiânia foi comemorado por empresários. De acordo com a Associação Empresarial da Região 44 (AER44), as lojas receberam cerca de 10% da capacidade. Nos shoppings da capital, o volume de clientes e de vendas foi de 55%, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Apesar de os números serem menores do que o normal para esta época do ano, ficaram acima do esperado por comerciantes que abriram as portas receosos sobre a adesão dos clientes à reabertura.

O comércio de Goiânia reabriu as portas na terça-feira (14), após publicação de decreto da Prefeitura, que flexibilizou o funcionamento de atividades econômicas e sociais na capital, que estavam sob restrição para evitar o aumento de contaminação pelo novo coronavírus. Os estabelecimentos voltaram a funcionar com a obrigação de seguir uma série de protocolos, como o uso indispensável de máscara por colaboradores e clientes, distância de dois metros entre mesas, redução da área de estacionamento e local para lavagem adequada das mãos.

Presidente do conselho deliberativo da Abrasce e representante da instituição em Goiás, Fernando Maia afirma que o movimento de clientes e volume de vendas ainda é menor do que o comum, mas já é motivo para comemoração. “É melhor do que ficar fechado. Podemos comemorar porque neste novo normal a população precisa mudar hábitos e os shoppings podem contribuir para isso. Entendemos que os resultados irão gradativamente aumentar. Se não tiver complicação na pandemia, esperamos chegar a índices de 90% até o fim do ano.”

Fernando diz que acionistas de shoppings e lojistas não têm urgência em altos resultados, mas precisam de cenário sólido. “Não queremos aglomerações do nível da black friday. Queremos ter algo crescente e seguro, que é muito melhor do que a incerteza de abrir e fechar”, diz.

De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Goiás (Abrasel-GO), Fernando Jorge, o setor “reabriu as portas com o pé direito”. “O fluxo de pessoas foi interessante em diferentes pontos da cidade. Alguns já esperavam, mas outros ainda estavam em dúvida se teriam clientes mesmo. Estamos satisfeitos. Nos próximos dias mais bares vão reabrir e teremos resultados melhores. As pessoas estão se comportando em relação às regras para evitar a contaminação.”

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista no Estado de Goiás (Sindilojas-GO), Eduardo Gomes, também classifica os primeiros dias de reabertura como satisfatório. “Cerca de 90% do comércio de Goiânia abriu as portas. Houve uma esperança renovada em cada empresário. Eles estão vendendo na medida do possível. Só não pode jogar água fria nesta esperança e mandar fechar de novo”, afirma o presidente.

Região da 44

O novo presidente da AER44, empossado ontem, Chrystiano Cruvinel afirma que o setor já esperava retomada gradual das vendas tradicionais. “As vendas online continuam superiores às presenciais. Isso deve continuar por mais um tempo. Esperamos que o aumento acompanhe a reabertura do comércio pelo Brasil. Não temos caravanas de outros Estados por enquanto, mas existe o caso de pessoas de outras cidades que fazem a compra online e buscam a mercadoria em carros. Mas é um volume muito menor do que estamos acostumados”, diz o presidente. Ele afirma que a presença de ambulantes que lotaram as ruas da região nos últimos dias foi provocada pela expectativa do aumento de circulação de clientes no local.

Newton Junior, 25 anos, tem uma loja de moda praia em um dos shoppings localizados na Região da 44. O comerciante afirma que os primeiros dias foram de muita movimentação, mas o fluxo de venda foi pequeno. “Não foi o começo bom que eu esperava. Ainda não temos muitos compradores atacadistas. Só tem mesmo o pessoal de Goiânia ou cidades próximas. Em julho eu costumava vender muito porque o pessoal compra para as férias”, diz Newton. Nos meses em que não estava autorizado a abrir, o lojista conta que tentou vender mercadorias pela internet, mas o faturamento chegou a apenas 20% da loja física. Um dos protocolos que a Região da 44 precisa seguir para continuar aberta é não receber caravanas com clientes de outros Estados.

Meirielle Carneiro tem loja em uma galeria na mesma região há cerca de um ano e, para ela, os primeiros dias de venda foram bons. “O resultado ficou dentro do que eu esperava. As pessoas compram roupa com a expectativa de usar em algum lugar. Com a reabertura dos bares, acredito que as vendas vão ficar cada vez melhores nas próximas semanas”, afirma a lojista.