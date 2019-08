Notícias Motoristas de aplicativos aguardam possibilidade de registro como MEI A resolução já foi publicada, mas o código para o registro ainda não está disponível no Portal do Empreendedor

Os motoristas de aplicativos, como Uber e 99, serão classificados como atividade econômica e poderão se registrar no programa Microempreendedor Individual (MEI). O registro no Código Nacional de Atividade Econômica (Cnae) será como ‘Motorista de Aplicativo Independente’ para que a categoria possa se formalizar e ter acesso a vantagens como a proteção social do INSS. M...