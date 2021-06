Notícias Motoristas de aplicativo devolvem até 40% dos carros locados em Goiás Alta no preço dos combustíveis e baixo valor pago pelas plataformas estão entre as causas da desistência; modelo tem suas vantagens, diz sindicato

Os motoristas de aplicativo que trabalham com carros locados já devolveram, desde o início deste ano, entre 30% e 40% dos veículos para as locadoras. Nos últimos dois meses, com a alta acentuada no preço dos combustíveis, o número de devoluções cresceu até 20%, segundo o Sindicato das Locadoras de Automóveis do Estado (Sindloc-GO). Os motoristas também reclam...