Notícias Mirtilo goiano já dá resultado Produtor de Anápolis aposta no cultivo da fruta de alto valor agregado; quilo chega a R$ 100

Uma frutinha exótica, pequena, roxa, muito saborosa e com alto valor agregado, ainda relativamente desconhecida no Brasil e, principalmente, em Goiás, começou a ser produzida em solo goiano. O mirtilo, conhecido nos Estados Unidos como blueberry está caindo no gosto do consumidor mundial por causa dos muitos benefícios que traz para a saúde e já está sendo cultivado c...