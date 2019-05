Notícias MDB no Senado quer tirar Coaf de Moro; PSD tentará reverter

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), anunciou que o partido votará para tirar o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça, mantendo a votação da Câmara na medida provisória da reforma administrativa. O texto deve ser votado pelo plenário do Senado na terça-feira, 28. “Nós vamos deixar como está até porque a MP, se voltar para a...