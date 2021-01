Notícias MDB goiano busca redirecionamento Aposentadoria de Iris Rezende e morte de Maguito Vilela levam sigla a redefinir rumos; presidente Daniel Vilela e prefeito Gustavo Mendanha são apostas para conduzir partido

Com a aposentadoria de Iris Rezende da carreira política e a morte de Maguito Vilela, o futuro do MDB goiano deve ser guiado pelo presidente estadual Daniel Vilela e pelo prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Esta é a avaliação de lideranças do partido que atuam na capital e do interior do Estado. Para os emedebistas, é provável que o direcionamento da sigla seja b...