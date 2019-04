Notícias Mais produção para consumo

A Pnad Contínua 2018 também revela que o grupo de pessoas que produzem para o próprio consumo cresceu 56% em três anos no Estado de Goiás, principalmente entre os não ocupados. No ano passado, 396 mil pessoas com 14 anos ou mais de idade produziram para consumo próprio, fazendo cultivo, pesca, caça e criação de animais. Ao contrário da realização de afazeres domésticos...