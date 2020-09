Notícias Mais confiantes, lojistas iniciam preparação para o Natal Empresários reforçaram seus estoques na expectativa de venderem, pelo menos, 80% do montante registrado no fim de 2019

O comércio está apostando no próximo Natal para superar os prejuízos acumulados neste ano de pandemia. Com as vendas em crescimento, após a flexibilização das medidas de isolamento social, muitos lojistas reforçam seus estoques na expectativa de vender, pelo menos, 80% do valor alcançado no fim do ano passado, o que já será considerado um bom resultado. Mas este clima d...