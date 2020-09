Notícias Maguito sobre pré-candidatura em Goiânia: "Alianças ficam para depois, mas tudo é possível" Anúncio oficial do seu nome na disputa pelo MDB deve ser feito até esta quinta-feira (10)

Depois de uma conversa com o prefeito Iris Rezende (MDB) na tarde de terça-feira (8), o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (MDB) informou que deve anunciar sua pré-candidatura à Prefeitura de Goiânia até, no máximo, quinta-feira (10). Em entrevista ao POPULAR, o emedebista disse que só estava esperando essa conversa com o decano d...