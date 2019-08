Notícias Máquina pública teve redução de 23,6% nas despesas de custeio e investimento Ministério da Economia diz que quadro de dificuldades deve permanecer em 2020 e admite que não há mais “gordura” para cortar

Em mais um alerta sobre o grau de estrangulamento da máquina pública, o Ministério da Economia apontou uma queda real de 23,6% nas despesas com custeio e investimentos do governo federal no primeiro semestre de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. O quadro de dificuldade deve permanecer em 2020, o que levará o governo a adotar medidas duras para tentar...