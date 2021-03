Notícias Líder petista tenta reconquistar centro

No longo discurso na sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi possível ver o Luiz Inácio Lula da Silva de 2002, tentando recapturar parte do eleitorado de centro que perdeu, convivendo com o líder radicalizado por derrotas políticas que se sucedem desde o início da Lava Jato, em 2014.O radical delineou de forma muito clara que sua linha de ataque a Jair Bolsona...