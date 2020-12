Notícias Líder do prefeito vai relatar projeto que aumenta salários Wellington Peixoto (DEM) disse não ter ainda recebido orientações do Paço sobre proposta de reajuste dos subsídios de prefeito, vice, secretários e vereadores

O líder do prefeito na Câmara Municipal de Goiânia, vereador Wellington Peixoto (DEM), foi designado para ser o relator do projeto que reajusta os subsídios do prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ). Com a sua indicação já publicada no site da Casa, o parlamentar, no entanto, disse que soube pela reportagem...