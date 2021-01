Notícias Líder do prefeito em Goiânia deve ser anunciado na próxima semana Rogério Cruz trabalha com três possíveis nomes para representar a gestão na Câmara Municipal

O veredito e o anúncio do nome que ocupará o cargo de líder do prefeito na Câmara Municipal de Goiânia deve ficar para a semana que vem, quando a Casa retoma os trabalhos. O Grupo dos 21 vereadores que venceram a disputa pela mesa diretora havia indicado Sandes Júnior (PP), mas o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ampliou o diálogo e pode escolher Lucas Kitão (PSL), do...