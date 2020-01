Notícias José Nelto alerta que reforma tributária pode prejudicar Goiás Deputado aponta que foco no consumo pode ser desfavorável a Estados do Centro-Oeste, Norte e Nordeste, afirmando que vai propor mudanças na forma de repasses da Lei Kandir

Após participar nesta quinta-feira (30) de reunião com o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-SP), em Brasília, para discutir as principais pautas deste ano, o deputado federal e líder do Podemos na Câmara, José Nelto, alertou que a proposta de reforma tributária em tramitação no Congresso pode prejudicar Goiás. Segundo o deputado, ao ter foco no consumo, a reforma ...