Para o presidente do Republicanos em Goiás, deputado federal João Campos, comparações entre a gestão de Rogério Cruz na Prefeitura de Goiânia e de Marcelo Crivella (investigado por suspeita de corrupção) no Rio de Janeiro fazem parte do jogo político, mas são injustas. O parlamentar diz que Cruz tem “integral apoio do partido”. Na Câmara dos Deputados, Campos apresentou texto substitutivo preliminar do novo Código de Processo Penal, com o retorno do juiz de garantias, polêmica do pacote anticrime de 2019.

Como o senhor avalia a debandada do MDB da Prefeitura de Goiânia?

Lamento, pois meu sentimento era de que isso não ocorresse. Formamos um grupo de partidos para apresentar projeto para Goiânia e dialogar com a cidade. O goianiense entendeu que era um projeto interessante e elegeu Maguito Vilela e Rogério Cruz. Infelizmente, circunstância alheia à nossa vontade fizeram com que o Maguito nos deixasse. Dentro daquilo que o goianiense já havia aprovado, cabia a Rogério Cruz, na condição de vice-prefeito eleito, assumir a liderança desse projeto na cidade. Isso foi feito com absoluta tranquilidade e com harmonia, de forma institucional. O ideal é continuar a execução desse projeto para a cidade com a força dos partidos que o defenderam. Deixar o processo foi uma decisão de um grupo expressivo do MDB, liderados pelo presidente estadual Daniel Vilela. Cabe a mim apenas respeitar.

Qual a participação do senhor nas mudanças promovidas por Cruz no secretariado e na administração, como a criação de grupos de trabalho coordenados por Arthur Bernardes?

Na articulação política, o Rogério, no primeiro momento, tinha o Andrey Azeredo (MDB) na Secretaria de Governo. E o Andrey auxiliado pelo próprio Daniel Vilela. Neste segundo momento, temos o Arthur Bernardes, uma pessoa que eu não conhecia, mas que me surpreendeu pela inteligência política e capacidade de diálogo. A articulação política da gestão municipal é do prefeito e do seu secretário de Governo. Em algum momento a gente dá pitaco, mas são situações pontuais. Respeito muito essa autonomia do prefeito com o secretário que ele escolheu para auxiliar nesta área.

Presidente do Republicanos no Distrito Federal, Wanderley Tavares está atuando diretamente na Prefeitura de Goiânia. Como foi a articulação do partido para dar suporte político para Cruz?

O Rogério assumiu a Prefeitura em situação não normal. Embora seja normal do ponto de vista da lei e institucional, não era o mais cômodo do ponto de vista político. Já na primeira quinzena do primeiro mês de mandato, o titular veio a óbito e ele teve que assumir. Essa situação exigia muita cautela, diálogo e apoio político para que Rogério tivesse tranquilidade para realmente começar a governar. Neste sentido, a direção nacional do partido entendeu de estar mais próxima ao Rogério. O Wanderley esteve em Goiânia fazendo parte do diálogo ao lado do prefeito, não na condição de presidente do Republicanos de Brasília, mas em nome da direção nacional. Foi com esse espírito, em relação ao momento de transição, de ajuda no diálogo com as forças políticas para que não haja traumas e as coisas tenham caminho de normalidade. Essa foi a compreensão que eu tive.

Como avalia as comparações feitas entre a gestão de Cruz em Goiânia e do Marcelo Crivella no Rio de Janeiro?

Vejo essa comparação como fruto de má-fé e do jogo político. Como comparar uma gestão que cumpriu quase a integralidade seu mandato com uma gestão que tem 90 dias? Não dá. Argumentam que ambos eram da igreja (Igreja Universal). E daí? A equipe do Rogério é uma, o contexto é outro. Até o contexto geográfico é outro. Não existe razão para fazer essa comparação de forma precoce e apressada. Tenho confiança no Rogério. Ele tem integral apoio do partido. Está sendo feliz na articulação política ao ponto de ter consolidado sua base de apoio na Câmara de vereadores para ter tranquilidade para governar. Estou seguro que em tempo breve ele terá avaliação reconhecida pela cidade de Goiânia. Digo daqui um tempo porque não há tempo de julgá-lo ainda. São apenas 100 dias de governo.

O senhor apresentou, na Câmara dos Deputados, texto substitutivo preliminar do novo Código de Processo Penal. Há proposta de uso de tecnologia para procedimentos, como na audiência de custódia. Existem críticas em relação ao tema, pois especialistas afirmam que a audiência deveria ser sempre presencial. Como avalia esta questão?

Buscamos respeitar a realidade do Brasil, que é um País continental. Ao mesmo tempo, aproveitar as novas tecnologias para corrigir dificuldades. Em relação à audiência de custódia, por mais que tenhamos tratado internacional estabelecendo que o preso deve ser apresentado ao juiz em 24 horas, temos muitos lugares no País onde isso é impossível. Não vou nem pegar exemplos do Pará e do Amazonas, onde o acesso a algumas cidades é apenas aéreo ou por navegação. Vou pegar exemplo de Minas Gerais, que tem cerca de 800 municípios e muitos não são sede de comarca. E nem todas as comarcas têm juiz. No caso da audiência de custódia, estamos buscando alternativas, fundamentadas e justificadas, como dilatar o prazo em situações excepcionais. O preso seria apresentado em até 72 horas. Se a circunstância daquela localidade não permite apresentar o preso em 24 horas, então façamos a audiência por videoconferência. Isso se dá também no caso de delegado de Polícia Federal ou Civil presidir o auto de prisão em flagrante. É uma questão principalmente na Polícia Civil, que tem defasagem de efetivo. Por que não usar a tecnologia para o delegado poder presidir mais de um auto de prisão em flagrante ao mesmo tempo de forma remota? Um outro exemplo é o interrogatório do preso. A regra é levá-lo ao fórum na presença do juiz. Se este preso é membro de organização criminosa, sabemos que demanda todo um aparato de transporte para evitar fuga, que ele faça refém e outras situações. Levar o juiz ao presídio também é possível, mas também há risco. Usar tecnologia elimina o risco e diminui custo.

O texto cria o juiz de garantias, que gerou polêmicas na época da discussão do pacote anticrime e foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Existem mudanças em relação ao que foi discutido em 2019?

Praticamente não. O texto do pacote anticrime foi convertido em lei. Questionado no Supremo, o ministro Luiz Fux, através de liminar, suspendeu a eficácia da lei. Estamos praticamente repetindo o que foi aprovado naquela época, todavia estabelecendo prazo de até cinco anos para implementação. Um dos maiores questionamentos no Supremo foi sobre o Judiciário não estar preparado para implementar uma estrutura para o juiz de garantias. Não estava preparado do ponto de vista orçamentário, não tinha prazo para proceder alteração nas leis de organização judiciária dos Estados.