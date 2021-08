Notícias Iris tem melhora nas respostas a estímulos e no edema cerebral De acordo com a equipe médica, a espera agora é por condições de extubação do paciente, o que exigirá que ele tenha controle sobre a respiração e bom nível de consciência

Embora lenta, a recuperação do ex-governador e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende (MDB) teve avanços nesta segunda-feira (9), segundo a equipe médica. O boletim divulgado à tarde informa melhora nas respostas aos estímulos, nos parâmetros de ventilação mecânica e no edema (inchaço) cerebral.Iris foi submetido a cirurgia na sexta-feira (6) para retirada de coágulo no cé...