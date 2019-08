Notícias INSS cancela 1,1 mil benefícios em Goiás no 1º semestre Outros 2.208 foram suspensos, mas ainda podem ser reativados se o segurado comprovar direito; força-tarefa, determinado por lei, ocorre desde junho

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) cancelou 1.132 benefícios em Goiás no primeiro semestre de 2019. Outros 2.208 foram suspensos e ainda podem ser reativados desde que o segurado apresente sua defesa ou documentos necessários para a manutenção do benefício. Os números são reflexo da atividade de rotina de fiscalização do INSS e do início de uma força-tarefa pa...