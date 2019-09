Notícias Insegurança freia investimentos Possibilidade de novos cortes e CPI levaram as empresas à cautela, dizem empresários; este ano, apenas 12 de 37 projetos já aprovados pelo Produzir saíram do papel

Mesmo já estando com seus projetos de investimento aprovados para este ano pelo programa Produzir, muitas empresas estão preferindo aguardar as definições em torno dos rumos que os incentivos fiscais tomarão no Estado. As mudanças adotadas pelo governo estadual, que já provocaram redução dos incentivos, a possibilidade de novos cortes e, principalmente, a instalação de uma C...