Notícias Informalidade em Goiás fica acima da média nacional Pnad Contínua aponta taxa de informais em 41,7% no 2º trimestre de 2021; já o desemprego atingiu 12,4%, segundo maior índice da série histórica para o período

Com taxa de informalidade de 41,7% no segundo trimestre de 2021, Goiás registrou índice maior do que o porcentual médio nacional para o período, que foi de 40,6%. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar (Pnad) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ontem. Segundo o levantamento, a estimativa é que Goiás ten...