Notícias Informalidade bate recorde no fim de 2019 em Goiás No 4º trimestre do ano, a taxa de desocupação no mercado de trabalho goiano também foi maior que no mesmo período de 2018

O fantasmas do desemprego e do subemprego continuam assombrando o mercado de trabalho goiano. A taxa de desocupação voltou a crescer em Goiás no quarto trimestre do ano passado, atingindo 10,4% da população ativa, contra 8,2% nos três últimos meses de 2018. Ao mesmo tempo, a taxa de informalidade, que inclui os trabalhadores sem carteira e sem CNPJ, também foi recorde p...