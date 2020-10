Notícias Inflamação nos pulmões de Maguito Vilela é parcialmente controlada Condição de saúde do candidato emedebista é considerada estável e o fato de não ter precisado do uso da ventilação invasiva é visto como um ponto positivo pelos médicos

A inflamação nos pulmões do ex-governador e candidato à Prefeitura de Goiânia Maguito Vilela (MDB) não avançou e está parcialmente controlada. Este foi o balanço das primeiras horas de internação do paciente no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o pneumologista Marcelo Rabahi, Maguito ainda precisa da máscara de ventilação não invasiva e do cateter na...