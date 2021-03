Dificuldade de diálogo, diferença ideológica, defesa de categorias do funcionalismo e ressentimento quanto à expulsão da base governista no fim de 2019 estão entre os motivos que mantêm pelo menos cinco deputados estaduais em posição de independência na Assembleia Legislativa de Goiás. No grupo, há parlamentares mais próximos à base e que, inclusive, não descartam a possibilidade de retornar ao grupo, como Virmondes Cruvinel (Cidadania) e Karlos Cabral (PDT).

Já Lucas Calil (PSD) e Delegado Eduardo Prado (DC) afirmam que não pretendem deixar a independência. Existe ainda o caso de Paulo Trabalho (PSL), que não desconsidera retorno à base, mas tem críticas incisivas ao modelo de relacionamento adotado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) com os deputados que o apoiam.

Atualmente, o grupo governista é formado, oficialmente, por 23 deputados. Houve tentativa de atrair pelo menos mais dois nomes para a base entre o fim do ano passado e o início deste ano, mas ainda sem sucesso.

Ex-membro da base, Humberto Teófilo (PSL) conseguiu há pouco mais de uma semana as 14 assinaturas mínimas necessárias para protocolar o requerimento para abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar possível ingerência na Polícia Civil por parte do governador. A pretensa CPI das Interferências, no entanto, acabou arquivada, após o deputado Henrique Arantes (MDB), numa articulação do governo, retirar sua assinatura do requerimento.

Três parlamentares do chamado grupo independente assinaram o documento, Eduardo Prado, Paulo Trabalho e Lucas Calil. Outros nove que deram o autógrafo ao documento são declaradamente oposição. Entre eles estão Delegada Adriana Accosi (PT) e Major Araújo (PSL), que, junto com Teófilo e Prado, completam o grupo ligado diretamente à segurança pública.

Já o caso do próprio Henrique Arantes ainda gera dúvida. Apesar de formalmente fazer parte da oposição, na Casa, a leitura é de que sua atitude ao retirar a assinatura da proposta de CPI foi, no mínimo, um aceno à base, dando margem a interpretação de uma possível aproximação com o grupo governista. A reportagem não conseguiu contato com o emedebista.

Enquanto isso, nos bastidores, há informação de que deputados se organizam para protocolar requerimento de outra CPI, desta vez para investigar supostas irregularidades relacionadas a organizações sociais que atuam na saúde pública do Estado, tanto no atual mandato quanto nos anteriores.



Motivação

Entre os independentes, Lucas Calil afirma que sempre teve linha ideológica oposta à de Caiado. O pessedista destaca que vota com o governo sempre que avalia ser pertinente, mas registra posição contrária em matérias que, em sua opinião, caracterizam retrocesso para o Estado.

Para o deputado, há dificuldade para atrair mais nomes para a base porque faltam ações concretas do governo para os parlamentares apresentarem aos seus apoiadores. “É complicado votar matéria polêmica e não entregar nada para a população.”

Eduardo Prado, que foi expulso da base no fim de 2019, após votar contra matérias do governo, como a reforma da Previdência, afirma que está confortável em sua posição de independente, posto em que pretende continuar. “Não sou oposição raivosa. Voto com as minhas convicções o que for melhor para o Estado. Não gosto é de cabresto.”

O parlamentar conta que já foi procurado por aliados de Caiado para voltar ao seu grupo de apoio, mas não pretende retornar. “O governador nunca me deu explicação sobre a expulsão. Eu não converso com interlocutores.”

Paulo Trabalho deixou a base em outubro do ano passado alegando divergências ideológicas. O parlamentar não desconsidera a possibilidade de voltar e conta que houve conversas sobre o assunto no fim de 2020, mas a discussão não prosperou.

“Acho o Caiado uma pessoa difícil de relacionamento. Ele não costuma fazer nenhum esforço para ter vínculo de amizade com os deputados. A relação é só política. Precisa do deputado, quer dar algo em troca e não dá satisfação. Não aceita questionamentos. Ele é ruim de traquejo com os parlamentares.” O deputado, inclusive, afirma que já conversou com Caiado sobre as insatisfações.

Limites

Karlos Cabral também foi expulso da base no fim de 2019 e afirma que tem boa relação com o grupo, também votando a favor de projetos com os quais concorda. O pedetista diz que o diálogo com o governo está aberto, mas impõe limites no apoio a projetos encaminhados pelo Palácio das Esmeraldas à Casa, pois não tem intenção de votar a favor de matérias que tirem direitos de servidores públicos ou que provoquem mudanças, em sua visão, negativas para a educação.

“Tenho bandeiras claras e elas são caras para mim. Tem coisa que a gente não negocia. Se eu abrisse mão das questões fundamentais que me fazem vencer as eleições, eu não seria uma pessoa confiável”, diz.

No grupo dos que se dizem independentes, o mais próximo ao governo é Virmondes Cruvinel, que afirma ter “a maior boa vontade” em ajudar a gestão, principalmente por causa da pandemia. No entanto, o deputado também diz que é necessário “preservar a identidade com as nossas bases”.

O vice-governador, Lincoln Tejota, é presidente estadual do Cidadania, partido de Virmondes. Este ponto tem sido fundamental para a interlocução, reconhece o deputado. “Mas o diálogo precisa ser profundo, tratando sobre a afinidade de projetos, de ações do governo que tenham a ver com as nossas bandeiras”, diz o parlamentar.