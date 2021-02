Notícias ‘Independentes’ tentam se reafirmar na Assembleia Defesa de categorias de servidores, dificuldade de diálogo e ressentimento por expulsão da base são motivos que levam pelo menos cinco deputados a se declararem nem governistas nem oposição

Dificuldade de diálogo, diferença ideológica, defesa de categorias do funcionalismo e ressentimento quanto à expulsão da base governista no fim de 2019 estão entre os motivos que mantêm pelo menos cinco deputados estaduais em posição de independência na Assembleia Legislativa de Goiás. No grupo, há parlamentares mais próximos à base e que, inclusive, não descartam a pos...