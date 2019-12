Notícias Indústrias goianas têm maior avanço do País na produção As fábricas do Estado produziram 4% mais que em setembro e 11,2% acima de outubro de 2018; maior avanço do País

A produção em muitas indústrias de Goiás bateu recorde no último mês de outubro, quando as fábricas goianas produziram 4% mais que em setembro, o melhor resultado do período na série histórica, e 11,2% mais que no mesmo período de 2018. O Estado teve os melhores resultados do País nas duas comparações da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física, divulgada pelo IBGE. ...