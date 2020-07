Notícias Indústrias de confecções e calçados tentam retomar o caminho das vendas Somente na indústria confeccionista, a estimativa é que cerca de 30% das empresas ainda estejam fechadas

A pandemia do coronavírus interrompeu por 120 dias a produção e as vendas físicas nos diversos polos de moda em Goiás. Isso causou um efeito cascata que deixou sem faturamento uma longa cadeia produtiva, que inclui confecções, lojistas, facções, lavanderias, bordadeiras, revendedores de tecidos e aviamentos, entre outros, na capital e no interior. Somente na indústria ...