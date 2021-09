Notícias Indústria goiana triplica contratação no primeiro semestre Com formação de mão de obra local, setor consegue triplicar saldo de empregos em 2021 e trajetória é de crescimento

A pandemia de Covid-19 fez o desemprego disparar. Em contraste com esta realidade, estão as ofertas de trabalho que cresceram na indústria goiana. O saldo de empregos – diferença entre contratações e demissões – no setor não só está positivo como triplicou de janeiro a julho em comparação com o mesmo período do ano passado. Para acompanhar a demanda, as empresas têm in...