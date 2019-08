Notícias Grupo BIG deve investir R$ 1,2 bilhão na modernização e ampliação de lojas A rede, que passa a integrar o Grupo BIG, fará mudança da marca corporativa de seus hipermercados e supermercados no Brasil, com a conversão de suas duas unidades de Goiânia

As lojas da rede Walmart em Goiânia, localizadas nas avenidas Independência e Jamel Cecílio, vão mudar de nome. A companhia, que agora se chama Grupo BIG, vai investir num plano estratégico, que inclui a mudança da marca corporativa de seus supermercados e hipermercados no País, com maior foco nos formatos cash & carry (atacarejos) e clube de compras. Nos próximos 1...