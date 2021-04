Notícias Governo quer vender 57 imóveis espalhados por 30 cidades de Goiás Projeto de lei, que não traz a estimativa do valor a ser arrecadado com venda ou permuta, entrou em votação no plenário, mas teve de voltar à CCJ após sofrer emendas

O governo de Goiás quer alienar 57 imóveis de propriedade do Estado espalhados por 30 municípios. Para dar início aos processos, o governo precisa aprovar projeto de lei encaminhado à Assembleia Legislativa de Goiás. No texto, não consta estimativa de valor a ser arrecadado. A matéria chegou à Casa no início da semana passada e entrou na pauta para a primeira vo...